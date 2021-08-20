Лыжница из Коми Юлия Ступак переболела коронавирусом

Фото: архив КП

Лыжница из Коми, призер Олимпийских игр Юлия Ступак переболела коронавирусом. Об этом сообщила президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

– Были вопросы только по Юле Ступак, которая заболела ковидом дома, – рассказала она.

Из-за болезни лыжнице пришлось пропустить сборы. Глава федерации заверила, что сейчас уже все в порядке. По ее словам, спортсменка чувствует себя хорошо, и особых проблем нет.

В минувшем сезоне Ступак заняла второе место в общем зачете Кубка мира. Как передает агентство РИА Новости, она также завоевала серебряную медаль чемпионата мира в эстафете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Юлия Ступак опять порадовала своих болельщиков зажигательным танцем