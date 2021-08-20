В Сыктывкаре 29-летний мужчина вывез женщину в лес и изнасиловал

Фото: pexels.com

В Сыктывкаре 30-летняя местная жительница стала жертвой сексуального насилия. Об этом сообщает пресс-служба СК по Коми. На женщину наград 29-летний парень, который вывез ее в лес, избил и изнасиловал.

По предварительной версии, пара приехала на машине на Лесопарковую улицу, где подозреваемый предложил девушке вступить в интимную близость, однако получил уверенный отказ. Отрицательный ответ не устроил молодого человека и он решил взять женщину силой.

- Злоумышленник напал на потерпевшую и нанес ей множественные удары руками и ногами по различным частям тела, а также сдавливал руками шею женщины, угрожая ей убийством, - сообщили в СК.

После совершенного мужчина сбежал и покинул страну. Однако благодаря проведенной экспертизе удалось доказать причастность мужчины к преступлению.

- В ходе расследования уголовного дела была проведена генотипоскопическая экспертиза следов, обнаруженных на месте преступления, что позволило установить личность преступника и объявить его в розыск. Местонахождение фигуранта было установлено в Республике Беларусь, где он отбывал наказание за совершение преступлений на её территории, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что мужчина свою вину признал и ждет заседания суда, которое и определит его дальнейшую судьбу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Избивал и хотел изнасиловать»: пропавшая жительница Сыктывкара рассказала подробности своего исчезновения (подробности)