В Коми СК проводят проверку по факту исчезновения рыбака

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В Усинске по факту пропажи без вести рыбака проводится процессуальная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в пятницу, 20 августа текущего года в районе поселка Парма на реке Уса перевернулась лодка. Там было трое местных жителей, которые следовали на рыбалку. Двум мужчинам удалось спастись. Житель Коми 1976 года рождения пропал без вести. По факту случившегося проводится проверка.

На место происшествия выехали следователи. Они провели осмотр места происшествия. Сотрудники СК выясняют причины и обстоятельства случившегося. Они ищут пропавшего.

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