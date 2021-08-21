Из деревьев, убранных из парка «Строитель» в Сыктывкаре, создадут объекты искусства

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Из деревьев, убранных из сыктывкарского парка «Строитель», планируют создать объекты искусства. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет об усохших и аварийных деревьях, которые убрали из парка. На этой неделе их передали художникам проекта «La Mediterraneе». Они планируют создать выставочные работы. Своей главной задачей художники видят осмысление нематериального и материального контекста культуры Республики. Речь идет о ландшафтах, промысле и охоте. Итогом их исследования станут объекты, которые будут помещены в белый стеклянный куб под названием «Павильон общества». Увидеть работы, изготовленные из деревьев, можно в республиканской Нацгалерее на первой Коми биеннале «Новое открытие Севера» с 4 сентября по 10 октября.

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