В Коми водитель без прав опрокинулся на мотоцикле

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 20 августа, в Сыктывдинском районе 43-летний мужчина без прав опрокинулся на мотоцикле. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20.30 в деревне Сотчемвыв. 43-летний мужчина ехал на незарегистрированном мотоцикле Иж Планета-5 по ул.Советской в сторону деревни Ивановка. Около дома №49 по улице Советской. Он не справился с управлением и съехал в кювет. После этого мотоцикл опрокинулся.

В результате ДТП мотоциклист получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб поясницы и ссадину левой голени. Госпитализация ему не потребовалась. У мужчины никогда не было водительских прав, однако его 17 раз привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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