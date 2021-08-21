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В Сыктывкаре обновили железнодорожную платформу и обустроили сквер у вокзала.

В Эжве отремонтировали пассажирскую платформу. Там заменили систему освещения, установили ограждения и два новых крытых павильона для пассажиров с расписанием поездов. Ремонт проводился с учетом интересов маломобильных групп граждан. Для них оборудовали пандусы и сходы и переходить стало намного удобнее. Кроме того, заменили подвижной состав пассажирских вагонов дальнего следования. Пригородные поезда ходят с новыми вагонами.

В Сыктывкаре прилегающей к вокзалу территории появились скамейки, фигурные газоны. Решили вопрос и с системой освещения. Пешеходную зону выложили тротуарной плиткой, а вокруг скамеек и внутри пешеходной зоны «разбросали» клумбы с цветами, посадили деревья. Как передает БНК, в центре сквера установили арку, «соединившую» коми и железнодорожную символику.

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