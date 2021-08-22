В Коми иномарка сбила пьяного велосипедиста

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 21 августа, в Сыктывдинском районе Audi 80 сбил пьяного велосипедиста. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в Выльгорте в 13:30. Водитель Audi 80 2002 года рождения ехал по улице СПТУ-2. На перекрестке напротив дома 116а по улице Домны Каликовой, выезжая со второстепенной дороги, иномарка сбила велосипедиста 1970 года рождения. Мужчина ехал по улице Домны Каликовой по встречной полосе.

В результате ДТП пострадал велосипедист. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленную рану левой голени. Госпитализация ему не потребовалась. Велосипедист был пьян, и за это на него составили материал. Стаж водителя Audi – с 2020 года.

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