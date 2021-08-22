За неделю Коми изъяли 11 охотничьих ружей

Фото: пресс-службе управления Росгвардии по Коми

За неделю сотрудники управления Росгвардии по Коми изъяли 11 единиц охотничьего оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили девять правонарушений в области оборота оружия. Они изъяли 11 единиц охотничьего оружия. Из них четыре единицы были в незаконном обороте. Кроме того, сотрудники Росгвардии изъяли 378 штук боеприпасов, восемь из них были в незаконном обороте. Они рассмотрели 335 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

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