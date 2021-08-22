В Коми пьяный водитель без прав сбил двух человек и уехал

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 21 августа, в Усть-Куломском районе пьяный водитель ВАЗ-21074 без прав сбил двух человек и уехал. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в селе Пожег. Пьяный мужчина 1983 года рождения сел за руль ВАЗ-21074. Он ехал по улице Шахсиктской. Напротив дома №2 «семерка» сбила двух пешеходов, которые шли навстречу. После этого водитель скрылся.

В результате ДТП девушка 2000 года рождения получила ушибы головы и бедра. У мужчины 1991 года рождения диагностировали шок первой степени, возможны переломы и повреждения внутренних органов. Пострадавшего увезли в больницу. Водитель «Жигулей» прав никогда не получал.

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