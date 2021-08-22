В Сыктывкаре благоустроили площадку у Центрального бассейна

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре после благоустройства открыли площадку у Центрального бассейна. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Площадку привели в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Открытие приурочено к 100-летию Коми. Работы проводились в два этапа. В прошлом году старый асфальт заменили на гранитное мощение. Его площадь превысила 4 тысячи квадратных метров. При этом всю электропроводку спрятали под землю.

В этом году был выполнен завершающий этап. На площадки установили малые архитектурные формы, скамьи для отдыха, качели, расписанные коми национальными узорами, новые часы, фонари. Кроме того, было проведено дополнительное озеленение. На объекте высадили 139 растений и обустроили около 2200 квадратных метров газонов.

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