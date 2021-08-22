В Коми пьяный водитель устроил ДТП: пострадал пассажир

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 21 августа, в Усинске BMW съехал с дороги, в результате чего пострадал пассажир. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 22.10. Пьяный мужчина 1980 года рождения ехал за рулем BMW по улице Нефтяников. Напротив дома №39 он не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала с дороги.

В результате ДТП пострадал пассажир – мужчина 1979 года рождения. У него диагностировали ушибленную рану головы и ушиб грудной клетки. Госпитализация ему не потребовалась. Водитель за рулем с 2016 года.

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