Родители Коми с 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому

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Этой осенью главными выигравшими от новых изменений по соцвыплатам окажутся семьи с маленькими детьми. В частности, с 1 сентября 2021 года изменится порядок выплат по больничному листу для родителей с детьми до 8 лет. Даже если у родителя нет стажа работы, ему заплатят пособие в размере 100% среднего заработка.

В настоящее время многие родители теряют в деньгах, если вынуждены перестать работать из-за болезни ребёнка. С 1 сентября 2021 года за больничный по уходу за ребёнком можно будет получить 100% от среднего заработка. Но это коснётся не всех работающих родителей, а только тех, у кого есть дети до восьми лет (до семи включительно). Новые правила закреплены в Законе от 26.05.2021 г. № 151-ФЗ.

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от количества дней на больничном, подлежащих оплате, от возраста ребёнка и вида его заболевания. Не будет и влиять то, как он лечился — дома или в стационаре. Количество оплачиваемых дней в году по уходу за заболевшим ребёнком не изменилось. Для родителей детей старше 8 лет размер пособия будет рассчитываться в прежнем порядке: будет учитываться страховой стаж родителя и то, как лечился ребенок — амбулаторно или в стационаре.

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