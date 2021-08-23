В Верхней Максаковке под Сыктывкаром начнет работать общественная баня

Фото: Ольга Афанасьева.

Хорошие новости. С 27 августа в сыктывкарском посёлке Верхняя Максаковка начнёт работать общественная баня №8, сообщает администрация населённого пункта.

Банщики, возрадуйтесь. После долгого перерыва в полтора месяца, из-за отключения горячей воды и ремонтных работ, общественная баня в столичном посёлке Верхняя Максаковка по адресу ул.Снежная, 1/2 откроет двери для страждущих.

В бане работает два отделения: мужское и женское. Парная принимает посетителей строго по пятницам и субботам с 12:00 до 20:00. Понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье - выходные.

Справки по телефону: 88212 23 28 55.

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