В Коми к концу недели прогнозируется сильное похолодание

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В Коми к концу рабочей недели изменится характер погоды. Об этом сообщили в региональном метеоцентре.

Если в начале недели на юге республики еще будет 30-градусная жара, то уже к пятнице температурный фон существенной изменится в сторону похолодания.

- К концу недели заметно похолодает, днём ожидается +9...+14 градусов ,что уже в среднем на 4 градуса ниже обычных значений, - обещают синоптики.

К тому же, по Коми пройдут два южных циклона, которые принесут с собой дожди - от мелкого и моросящего до ливней.

- Через территорию республики переместятся два южных циклона, которые принесут дожди разной интенсивности, - говорят метеорологи.

В целом, в Коми в ближайшие дни столбик термометра будет показывать в среднем +17 градусов. Больше 30-градусной жары ждать не стоит, утверждают синоптики метеоцентра.

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