В Коми ожидается рост зарплат на четыре процента

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В Коми ожидается рост зарплат. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития региона на 2022 год и на период до 2024 года. Рост должен составить четыре процента.

Способствовать увеличению зарплат должна реализация «майских указов», согласно которым денежная плата за работу бюджетников не должна падать. Также рост зарплаты будет зависеть от увеличения прожиточного минимума, исходя из которого определяют минимальный размер оплаты труда.

Однако в прогнозе говорится и о том, что реальные доходы населения упадут. Так, в 2021 году доходы жителей Коми составят 94 % к уровню 2020 года. Причины снижения уровня кроются в пандемии коронавируса и негативной социально-экономической ситуацией в республике и России, в целом.

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