Жителей Коми предупредили о надвигающейся на республику буре

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В Коми резко ухудшится погода. По сообщению пресс-службы МЧС по республике со ссылкой на региональный метеоцентр, сегодня, 23 августа, шесть районов Коми накроет сильный штормовой ветер. По оценке синоптиков, его порывы будут достигать 24 м/с, что по шкале Бофорта соответствует значению «буря». При таком ветре обычно срывает крыши домов, ломаются деревья, падают ЛЭП.

В частности, стихия разбушуется в Троицко-Печорском, Вуктыльском, Печорском, Усинском, Интинском, Воркутинском районах. Помимо сильного ветра в данных регионах ожидается сильный ливень, а также грозы.

Уточняется, что непогода сохранится до утра 24 августа. Жителей районов просят соблюдать правила безопасности и быть осторожными.

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