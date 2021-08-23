Пенсионер из Сыктывкара убил 46-летнего мужчину одним ударом тростью

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В Сыктывкаре во дворе жилого дома по улице Мира был убит 46-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СК по Коми. По предварительной версии, мужчина стал жертвой нападения 65-летнего пенсионера.

Следователи выяснили, что между сыктывкарцами возникла ссора, в ходе которой пожилой мужчина нанес потерпевшему удар тростью в область груди. Прибывшие на место медики посмертно установили, что у мужчины был перелом ребра и разрыва селезенки. Травмы оказались несовместимы с жизнью и житель столицы скончался от сильного внутреннего кровотечения.

- Подозреваемый задержан, в отношении него следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант признал вину в нанесении телесных повреждений потерпевшему, - заключили в СК.