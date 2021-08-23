Жителя Коми посадили за то, что он до смерти избил знакомого

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте 45-летнего местного жителя признали виновным в том, что он до смерти избил знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в январе в одном из домов на улице Театральной. Воркутинец поссорился со своим знакомым, и конфликт перерос в драку. Злоумышленник начал бить мужчину ногами и руками по различным частям тела. После множества ударов пострадавший скончался. Причиной его смерти стала травма грудной клетки с переломами ребер и грудины. Суд приговорил воркутинца к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми мужчина из-за банковской карты до смерти избил соседа