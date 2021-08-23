В Усть-Куломском районе Коми прогнозируется высокая пожароопасность

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В Усть-Куломском районе Коми прогнозируется высокий, пятый, класс пожароопасности. Об этом сообщает региональный метеоцентр.

Уточняется, что опасные погодные условия ожидаются завтра, 24 августа. Особенно нестабильная ситуация будет на севере района.

МЧС по республике обратилось к жителям района с просьбой соблюдать пожарную безопасность и не разводить огонь на открытых местностях, а также в лесных массивах.

На данный момент в Усть-Куломе столбик термометра показывает +20,5 градуса тепла. Порывы ветра несильные: всего 3 м/с.

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