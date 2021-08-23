В Коми отремонтируют дорогу около деревне Кошки почти за 60 млн рублей

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В Княжпоготском районе Коми около деревни Кошки отремонтируют дорогу. На эти цели власти готовы потратить более 58 млн рублей. Соответствующий аукцион выставлен на сайте госзакупок.
Предполагается, что работы начнутся уже в сентябре этого года. За время строительства должно быть отремонтировано 4,73 км дорожного полотна.
Электронный аукцион на выполнение работ по ремонту участка автодороги Сыктывкар – Ухта состоится 1 сентября 2021 года, говорится в закупке.
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