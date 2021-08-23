В Коми отремонтируют дорогу около деревне Кошки почти за 60 млн рублей

Фото: pexels.com

В Княжпоготском районе Коми около деревни Кошки отремонтируют дорогу. На эти цели власти готовы потратить более 58 млн рублей. Соответствующий аукцион выставлен на сайте госзакупок.

Предполагается, что работы начнутся уже в сентябре этого года. За время строительства должно быть отремонтировано 4,73 км дорожного полотна.

Электронный аукцион на выполнение работ по ремонту участка автодороги Сыктывкар – Ухта состоится 1 сентября 2021 года, говорится в закупке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре благоустроили площадку у Центрального бассейна (подробности)