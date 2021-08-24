В Сыктывкаре вновь ремонтировали качели «под часами»

Фото: администрация Сыктывкара

Не успели открыть обновлённую красивую площадку перед Центральным бассейном в Сыктывкаре, как тут же жители столицы Коми на ней сломали качели, причём не единожды. Сейчас на площадке «под часами» у Центрального бассейна подрядчиков попросили усилить крепления качелей, сообщила администрация Сыктывкара.

21 августа почти сразу же, как презентовали и открыли для жителей и гостей столицы новую площадку под часами, у одной из качелей нового арт-объекта оторвалась цепь. Тогда её починили, но не прошло и суток, как качели оказались сломаны вновь.

В администрации отметили, что качели на площадке «под часами» у Центрального бассейна оказались крайне необходимыми – очереди на них это одно дело, а вот «перегруз» – уже куда серьёзней.

– Ночью одну из качелей опять сломали. По словам очевидцев, на ней висели сразу семь человек. Подрядчика попросили заменить крепления на усиленные, хотя и прежние были рассчитаны с запасом, – сообщила городская мэрия.

Мэрия Сыктывкара попросит не испытывать качели на прочность, а следовать правилам эксплуатации, которые размещены на табличках, которые прикреплены к каждой качели.

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