В Коми за первые шесть месяцев 2021 года скончались 20 младенцев

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В Коми за первое полугодие зарегистрировано 20 смертей новорожденных. Об этом сообщает Комистат.

В своем исследовании аналитики заявили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель младенческой смертности вырос. В 2020 году с января по июнь умерло семь малышей.

Согласно цифрам, больше всего смертей пришлось на апрель и июнь (по шесть официально зарегистрированных летальных исходов), а также на январь (пять смертей).

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