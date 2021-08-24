В Калмыкии в аварии погибли два ребенка и женщина из Коми

Фото: МВД по Калмыкии

Страшная авария в Калмыкии унесла жизни троих жителей Коми: 37-летней женщины и двух детей. ДТП было зафиксировано в на 46 километре автодороги Яшкуль – Комсомольск – Артезиан. Подробности трагедии рассказали в МВД по Калмыкии.

Уточняется, что в день аварии за рулем внедорожника Mitsubishi Pajero был 47-летний житель Усинска. Он и еще четверо пассажиров, среди которых были трое несовершеннолетних, вылетели в кювет. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением.

В результате удара об землю на месте ДТП скончалась женщина и ее 14-летний ребенок. Спасти их не удалось: они погибли до приезда медиков. Еще трое пострадавших были экстренно госпитализированы в ближайшую больницу, где от полученных травм скончался еще один ребенок. Водитель и выживший несовершеннолетний пассажир остаются под наблюдением врачей, их состояние удалось стабилизировать.

По данному факту начата проверка. Возбуждено уголовное дело.

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