В Коми задержанный трижды ударил сотрудника ДПС

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Койгородском районе 22-летнего жителя обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В марте молодого человека должны были доставить в суд. Он находился в полиции за то, что был за рулем, хотя его лишили прав. Нарушитель попытался сбежать и как минимум дважды ударил сотрудника ДПС локтем в область грудной клетки. Злоумышленник попытался скрыться повторно, но его задержали и поместили в служебный автомобиль. Его повезли в здание полиции. Однако житель Коми вновь попытался скрыться, ударив сотрудника ДПС по лицу. Фигурант не признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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