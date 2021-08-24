В Коми до конца 2021 года появится 19 новых ФАПов

До конца года в Коми планируют построить 19 ФАПов Фото: Архив "КП"

В Коми планируют построить 19 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом рассказал глава республики Владимир Уйба. По его словам, медучреждения появятся в восьми районах Коми.

Так, строительство пяти ФАПов запланировано в Ижемском районе, четырех - в Усть-Куломском, а также по одному пункту появится в Сосногорске, Сыктывдинском, Сысольском, Усинском и Усть–Вымском районах.

Также власти планируют, что работникам 11 ФАПов выделить жилье. Строительство домов на селе начнется в ближайшее время.

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