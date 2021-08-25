В Сыктывкаре из больницы в лес сбежал 35-летний пациент

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В Сыктывкаре минувшей ночью развернулись поиски 35-летнего местного жителя, который сбежал из больницы. Поступил мужчина в медучреждение в сильном алкогольном опьянении.

Как уточняет издание «Комиинформ», перед исчезновением мужчина позвонил матери и рассказал, что он в лес и ему нужна помощь. Пациент также пожаловался, что ему холодно в одних шортах и футболке. Обеспокоенная родительница сразу же обратилась к спасателям.

На поиски пропавшего сыктывкарца вышли трое специалистов с собаками. На данный момент мужчина не найден.