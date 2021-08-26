Стала известна личность выпавшего из лодки рыбака на реке Коми

Фото: из личного архива Константина Кота

Стала известна личность мужчины, выпавшего из лодки на берегу Пармы. Как удалось выяснить «Комсомолке» потерявшимся туристом является житель Усинска Константин Кот.

Он вместе с двумя товарищами сплавлялся по реке 20 августа, в какой-то момент лодка перевернулась и все трое оказались в воде. Константин единственный, кто не смог выбраться.

Как сообщила сестра пропавшего Наталья, ее брат пытался зацепиться за палатку, однако его унесло течением. Тело Константина до сих пор не найдено, его близкие не теряют надежду найти его все же живым. Они обратились ко всем неравнодушным жителям Усинска с просьбой помочь в поисках пропавшего.

- Костю до сих пор не нашли. Лодка перевернулась недалеко от берега. Очень нужна помощь в распространении информации о его пропаже всем жителем Усинска и близлежащих сёл. Нужны волонтёры для того, чтобы обойти берега и проверить избушки, - говорят близкие.

Напомним, по данному факту Следком начал проверку. Следователи намерены установить все причины и обстоятельства приведшие к несчастному случаю.

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