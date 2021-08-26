Причиной оцепления общежития СГУ в Сыктывкаре стал обнаруженный артефакт времен ВОВ

В одном из помещений здания были обнаружены артефакты времен Великой Отечественной войны Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В Сыктывкаре накануне оцепили здание общежития столичного университета. Об этом «КП-Коми» сообщили очевидцы произошедшего. По их словам, на месте работали спасатели, полицейские, росгвардейцы и медики. Из помещения были эвакуированы 50 человек.

Оказалось, что причиной эвакуационных действий стал найденный артефакт времен Великой Отечественной войны. Специалисты осмотрели обнаруженный боеприпас и вынесли вердикт: взрывчатого вещества в нем нет.

На данный момент студентам, которые накануне начали заселяться в общежитие, ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе СГУ.

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