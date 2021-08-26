В Коми прогнозируются ночные заморозки до -3 градусов

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В Коми грядут первые в этом году заморозки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике, экстренно предупреждающее о надвигающейся непогоде.

По данным ведомства, с будущей пятницы и до конца августа ночью в Коми прогнозируется значительное понижение температуры. Столбик термометра с 27 по 31 августа опустится до -3 градусов.

- В ночные и утренние часы при облачных прояснениях температура воздуха будет понижаться до 0...-3 градусов, - говорится в обращении.

Министерство просит жителей Коми провести меры по защите садовых насаждений и огородных культур, а также помнить о мерах безопасности при использовании согревающей техники.

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