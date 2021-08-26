Жителя Коми судили за то, что он напал на односельчанина с ножницами

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Прилузском районе 46-летнего жителя села Ношуль признали виновным в нападении на односельчанина и угрозе убийством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в мае. Мужчина был в гостях у своей приятельницы. Туда также пришел сосед женщины и попросил сигарет. Между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник схватил ножницы и ударил оппонента по руке. В результате пострадавший получил легкий вред здоровью.

В июне, выпивая у себя дома житель Ношуля угрожал убить своего приятеля. При этом он демонстрировал нож. Ранее мужчину судили за аналогичные преступления. Суд приговорил к году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

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