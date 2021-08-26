Стали известны результаты экспертизы найденных боеприпасов в здании общежития СГУ

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Сыктывкаре в здании общежития СГУ были найдены боеприпасы. Из-за находки времен ВОВ было оцеплено все помещение, а на вызов прибыли все службы города: кинологи, Росгвардия, пожарные и медики.

После обследования здания из общежития были вынесены РГД-33 – советская ручная граната, Ф-1 – ручная оборонительная граната, 55 мм минометная мина без взрывателя, 23 мм гильза для авиационной пушки. Боеприпасы немедленно были отправлены на экспертизу, где специалисты установили, что они не имеют взрывчатого вещества.

– Все боеприпасы холощённые, для производства выстрела или взрыва не пригодны. Опасности для жизни и здоровья не представляют, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

На данный момент, все студенты, приехавшие на заселение, вернулись в свои комнаты. Работа общежития возвращена в прежнее русло.

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