В Коми резко подешевела морковь

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В Коми подешевела морковь, но подорожали сосиски и сардельки. Об изменении цен рассказали в Комистате, чьи специалисты проанализировали цены за минувшую неделю.

Так, цены на морковь упали на 13,4%. Также существенно подешевели помидоры (-5,2%), яблоки (-3,3%) и лук (-2,8%). Из мяса подешевела свинина, а также замороженная рыба.

А вот цены на сосиски и сардельки не порадуют. Их стоимость за неделю выросла на 2,7%. Подрожали также сахар (+2%) и куриное мясо (+0,8%).

Также специалисты сообщили о возросших ценах на бензин. Они выросли на 0,4%, на дизельное топливо — остались без изменения.

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