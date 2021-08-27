Мошенники украли у сыктывкарца почти 5 миллионов рублей

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Мошенники украли у жителя Сыктывкара 1996 года рождения 4 миллиона 682 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарцу позвонила незнакомка. Она представилась сотрудником банка и сообщила, что на имя горожанина оформили кредит. Девушка рассказала, что проблемными вопросами занимаются сотрудники службы безопасности, и нужно выполнять их требования.

После этого сыктывкарцу 16 дней звонили разные люди, которые представлялись финансистами и полицейскими. Они убеждали жителя оформлять кредиты и переводить на свои счета. Собеседники заявляли, что таким образом молодой человек сохранит свои деньги и поможет поймать преступников. Рассказывать кому-либо о происходящем ему запретили под страхом уголовной ответственности.

Когда банки стали отказывать сыктывкарцу в выдаче займов, он начал занимать деньги у друзей и коллег. Директору предприятия, где он работал, сыктывкарец сказал, что у него проблемы с выплатой ипотеки. Аферисты узнали, что сыктывкарец занял деньги у друга, попытались обмануть и его. Однако приятель потерпевшего сразу усомнился в правдоподобности информации и посоветовал обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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