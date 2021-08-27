В Коми мужчина получил ожоги на работе из-за взрыва баллона с кислородом

В Ухте на производстве разорвало баллон с кислородом Фото: Архив "КП"

В Ухте на производстве произошел несчастный случай с машинистом трубогибочной передвижной машины. Мужчина попал с ожогами в больницу, которые получил во время работы. Подробности инцидента рассказали в Гострудинспекции республики.

В надзорном органе пояснили, что ЧП случилось 9 июля 2021 года на АО «Сварочно-монтажный трест». Два работника предприятия комплектовали кислородную установку кранами высокого давления, а после занялись прочисткой и продувкой внутренней полости распределительного коллектора. Для этого мужчины применили кислородный баллон, который подключили к крану коллектора с помощью гибкого шланга высокого давления.

Однако при открытии крана шланг разорвало и один из работников оказался под ударом. Пострадавший получил множественные травмы и ожоги. Повреждение здоровья работника относится к категории тяжелых, уточнили в инспекции.

Комиссия надзорного органа выявила нарушения в организации работы на предприятия. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела.