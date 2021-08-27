Четверо жителей Коми пытались заработать на бирже и лишились 500 тысяч рублей

Фото: Григорий НИКИТЕНКО

Мошенники украли у четверых жителей Коми, которые пытались заработать на бирже, более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, житель Печоры 2002 года рождения нашел страницу, где рекламировался быстрый доход через ставки на бирже. Молодой человек начал переписываться с неизвестным, и тот пообещал помочь инвестировать деньги и вернуть их в двукратном размере. Печорец заинтересовался этим предложением и перевел на указанный счет 5 тысяч рублей, но прибыли не получил.

Другой житель Печоры 1953 года рождения познакомился через соцсети с «трейдером» и под его руководством в течение четырех дней «делал ставки». Мужчина перевел неизвестному 178 тысяч рублей, и связь с ним прервалась.

Безработной воркутинке 1989 года рождения предложили заработать за счет ставок и вложений в криптовалюту. Женщина лишилась 10 100 рублей. Кроме того, житель Усинска 1984 года рождения, перевел «экспертам по инвестициям» более 350 тысяч рублей. Возбуждены уголовные о мошенничестве.

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