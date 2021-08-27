Минздрав Коми рассказал, при каком условии можно вакцинироваться беременным женщинам

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Беременным женщинам можно вакцинироваться с 23 недели. Об этом сообщила главный врач Республиканского перинатального центра Ольга Лебедева.

- Вакцинация защитит здоровье мамы и будущего ребенка - это показали соответствующие исследования. Вакцинироваться можно начиная с 23-ей недели беременности, - цитирует слова врача пресс-служба регионального Минздрава.

Лебедева отметила, что случаев осложнений после прививки от коронавируса среди беременных жительниц Коми не обнаружено. Также она добавила, что планировать беременность следуют после шести недель после процедуры.

- Беременность стоит планировать спустя шесть недель после завершения курса вакцинации. По прошествии этого времени женщина будет защищена от тяжелого течения болезни, которое может негативно повлиять на беременность, - заключила медик.

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