Жительница Коми перевела мошенникам 200 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Сысольском районе местная жительница 1962 года рождения перевела мошенникам 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Собеседник заявил, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. Для того, чтобы предотвратить это, ей посоветовали, самой необходимо взять «зеркальный заем» и отправить на «защищенные счета».

Жительница Коми отправилась в отделение банка, оформила кредит, сняла 200 тысяч рублей и перевела их по 15 тысяч рублей на счета, привязанные к нескольким мобильным телефонам. Когда «финансисты» перестали звонить, женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию. Пенсионерка знала о таких способах мошенничества. Однако, как пояснила женщинам правоохранителям, аферисты навязывали ей действия и «буквально гипнотизировали» ее.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Деньги ушли на счета, привязанные к сотовым телефонам, зарегистрированным в Дагестане и Ставропольском крае.

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