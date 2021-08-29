За неделю в Коми изъяли восемь охотничьих ружей

Фото: управление ГИБДД по Коми

За неделю сотрудники Росгвардии в Коми изъяли восемь единиц охотничьего оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 12 правонарушений в области оборота оружия. Кроме того, они изъяли восемь единиц охотничьего оружия. Почти все нарушения связаны с несоблюдением сроков продления разрешительных документов.

К административной ответственности привлекли одного владельца оружия. Он в двухнедельный срок не сообщил об изменении места жительства. Сотрудники Росгвардии также рассмотрели 337 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

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