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Общество29 августа 2021 10:55

За неделю в Коми изъяли восемь охотничьих ружей

Источник:kp.ru
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Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

За неделю сотрудники Росгвардии в Коми изъяли восемь единиц охотничьего оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 12 правонарушений в области оборота оружия. Кроме того, они изъяли восемь единиц охотничьего оружия. Почти все нарушения связаны с несоблюдением сроков продления разрешительных документов.

К административной ответственности привлекли одного владельца оружия. Он в двухнедельный срок не сообщил об изменении места жительства. Сотрудники Росгвардии также рассмотрели 337 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

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