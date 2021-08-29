В Коми горел гараж: погиб один человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В субботу, 28 августа, в Ухте горел гараж, в результате чего погиб мужчина 1987 года рождения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 21.53 в гаражном массиве на улице Интернациональной. Через три минуты на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 0.42. В подвальном помещении гаража обнаружили тело мужчину 1987 года рождения. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия работали три пожарные автоцистерны и 10 человек.

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