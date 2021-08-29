В Коми снизился уровень преступности

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Коми на 14,4% снизился уровень преступности. Об этом говорится в статистических материалах о состоянии преступности

Лидерами по росту зарегистрированных преступлений в России за семь месяцев 2021 года стали Чечня, Тува и Ингушетия. Так, в Чечне темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 28,8%, в Тыве – 23,8%, Ингушетии – 19,7%. В десятку также вошли Тульская область, Ненецкий автономный округ, Приморский край, Кубань, Санкт-Петербург, Дагестан и Камчатка.

Количество зарегистрированных преступлений в Коми снизилось на 14,4%, в Смоленской области – на 13,6%, в Еврейской автономной области – на 13,2%, в Рязанской – на 12,7% и Новосибирской области – на 11,9%.

Всего в РФ с начала года зарегистрировали почти 1,2 миллиона преступлений. Это на 0,1% меньше аналогичного периода 2020 года. Как передает ТАСС, рост регистрируемых преступлений зафиксировали в 39 регионах России, а снижение – в 46.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Названы города-лидеры по подростковой преступности в Коми