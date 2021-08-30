В Коми насмерть разбился 38-летний мотоциклист

В Сыктывдинском районе в аварии погиб мотоциклист Фото: Архив "КП"

Очередное смертельное ДТП произошло в Сыктывдинском районе Коми. На местной дороге около деревни Ыб разбился насмерть мотоциклист.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и мотоцикл съехал в кювет. Он полученных травм житель Коми скончался на месте: медики не успели ему помочь.

Как уточняет издание «Комиинформ», на момент смерти погибшему было всего 38 лет. По данному факту начата проверка, сотрудникам ГИБДД предстоит установить все обстоятельства трагического дня.

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