Двое жителей Коми пытались купить лодки и лишились 70 тысяч рублей

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В Усть-Вымском района двое местных жителя пытались купить лодку и в общей сложности лишились 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, женщина 1982 года рождения собиралась купить моторную лодку через «ВКонтакте». Она нашла подходящее объявление и связалась с автором поста. Они договорились, что жительница Коми переведет деньги за товар по отправленной ссылке. Перейдя по ней, женщина ввела персональные данные карты, и у нее списали 10 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина 1982 года рождения пострадал от автора того же объявления. «Продавец» отправил ссылку, по которой нужно было перевести 20 тысяч рублей. Злоумышленник сообщил, что оплата не прошла, и попросил повторить ее. Мужчина поверил и вновь перевел деньги. Однако и на этот раз мошенник рассказал, что деньги не поступили. После этого житель Коми третий раз оплатил товар. В общей сложности он перевел 60 тысяч рублей. В обоих случаях через некоторое время лжепродавец перестал выходить на связь. Новую лодку никто из заявителей не получил. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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