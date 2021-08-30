В Сыктывкаре эвакуировали посетителей и персонал детской поликлиники

Фото: скриншот видео

В Сыктывкаре экстренно эвакуировали всех посетителей и медицинский персонал из здания городской детской поликлиники. Видео с кадрами эвакуации появилось в социальных сетях рано утром.

На них запечатлено, как родители с детьми стоят во дворе жилого дома в ожидании дальнейших указаний. Рядом с ними стоит пожарная машина. На данный момент точно неизвестно, что стало причиной эвакуации, но по неподтвержденным данным, в помещении сработала пожарная тревога.

На месте ЧП сейчас работают специалисты МЧС. «Комсомолка» будет следить за дальнейшим развитием событий.

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