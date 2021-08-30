В Сыктывкаре пьяный водитель «Жигулей» врезался в дерево

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 30 августа, в Сыктывкаре ВАЗ-2104 врезался в дерево, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 15.20. Пьяный 52-летний мужчина ехал за рулем «Жигулей» по улице Морозова в сторону Орджоникидзе. Выезжая на улицу водитель не справился с рулевым управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб носа и ссадины. Кроме того, в аварии пострадала 44-летняя пассажирка. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и перелом правого плеча. Пострадавшую увезли в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми «десятка» врезалась в дерево

Пострадали женщина и двухлетний ребенок