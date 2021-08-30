Уйба поручил погасить долги по зарплате сотрудникам АО «Интауголь»

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба распорядился погасить долги по зарплате и выплатам высвобожденным сотрудникам АО «Интауголь». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Более 37 миллионов рублей перевели в понедельник, 30 августа. Окончательный расчет получат 67 человек, завершившие подземные работы по консервации и обеспечению безопасности шахты. Погасить долги Уйба пообещал в прошлом году. Без участия властей Коми осуществить сделать это было бы невозможно. Это связано с недостаточностью средств и имущества, находящегося в конкурсной массе АО «Интауголь». Общий объем поддержки предприятия превысил 192 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Еще 300 работников АО «Интауголь» потеряют свою работу

Интинцам предлагают вакансии в Воркуте, но они не спешат переезжать в заполярный город