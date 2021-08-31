Сыктывкарские спасатели сняли с козырька подъезда упавшую девушку

Фото: МЧС.

Вчера, 30 августа, в Сыктывкаре спасатели с козырька многоквартирного дома снимали, ой, спасали, девушку. Подробности рассказывает Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС.

Утром, в 9.40 очевидцы сообщили спасателям, что на козырьке подъезда по Сысольскому шоссе 1/2 лежит девушка. На вызов приехали спасатели и врачи кареты скорой. При помощи альпинистского снаряжения молодую женщину сняли с козырька и забрали в скорую. Дама была в сознании. Приглядевшись, можно было увидеть, что высота падения была небольшой.

Организована проверка, сообщает Комиинформ.