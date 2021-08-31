С 1 сентября в Коми запретят продавать энергетические напитки детям

С 1 сентября в Коми вступает в силу запрет на продажу безалкогольных энергетиков детям Фото: Архив "КП"

С завтрашнего дня, 1 сентября, вступает в силу запрет продажи энергетиков детям. Об этом напоминает Госсвет республики. Ранее парламентарии приняли соответствующий закон, руководствуясь заботой о здоровье детей.

- В наше стремительное время быть в тренде в какой-то степени необходимо. Для молодёжи это становится модным, но не ценой же своего здоровья, - говорит редседатель Постоянной комиссии Госсовета по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта Андрей Климушев.

Законопроект получил широкую родительскую поддержку и был принят на заседании единогласно.

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