В Сыктывкаре начинается отопительный сезон с 1 сентября

С 1 сентября в Сыктывкаре начинается отопительный сезон Фото: Архив "КП"

Стало известно, когда в Сыктывкаре подадут тепло. Согласно указу, который подписала мэр города Наталья Хозяинова, отопительный сезон начнется 1 сентября.

- Теплоснабжающим организациям необходимо осуществлять подачу тепла на основании заявок от управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Поэтому для уточнения всех вопросов по срокам подачи тепла горожане могут обратиться в адрес своих УК, ТСЖ и ЖСК, - говорится в документе.

Напомним, накануне тепло дали во все соцучреждения города. Так, батареи уже греют в школах, больницах и интернатах.