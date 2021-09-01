В Коми введен карантин по лептоспирозу лошадей

Фото: архив КП.

С 27 августа в селе Выльгорте Сыктывдинского района Коми введен карантин по лептоспирозу лошадей. Соответствующий приказ подписал минсельхоз Коми.

Как сообщается в документе, заболевание лошадей нашли в хозяйстве частного лица по конкретному адресу: Выльгорт, дом №129.

Лептоспирозом лошадей могут заразиться и люди! Это страшная болезнь многих видов животных и птиц инфекционного, природно-очагового характера. Проявляет себя лихорадкой, желтушным окрашиванием и некрозами слизистых оболочек и кожи, атонией желудочно-кишечного тракта, абортами, рождением нежизнеспособного потомства, снижением продуктивности животных.

У лошадей возможны конъюнктивиты, кровоизлияния на слизистых оболочках, мышечная слабость, депрессия. У жеребят может наблюдаться почечная недостаточность.

Перечень ограничений включает пять запретов: нельзя выводить животных для производства и продажи, перегруппировывать животных без без ведома специалистов управления ветеринарии Коми, допускать животных к открытым водоемам и использовать воду оттуда для поения и купания животных, выпасывать невакцинированных против лептоспироза животных на пастбищах, где паслись больные животные, скармливать невакцинированным животным кормов, в которых обнаружены инфицированные лептоспирами грызуны.

КСТАТИ

Последний раз карантин по лептоспирозу крупного рогатого скота объявляли в 2016 году в деревне Загривочная Цсть-Цилемского района.