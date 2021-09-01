Желая сводить девушку на закрытый киносеанс, сыктывкарец потерял 30 тысяч рублей

Воображение парня рисовало пикантные картинки. Но мошенники придумали совершенно другой сюжет. Фото: архив КП.

Хитры же мошенники! Всё чаще и чаще обдуривают жителей Коми, придумывая всё новые и новые способы. И пользуются человеческими желаниями и слабостями. Молодой человек из Сыктывкара попался именно на своих предпочтениях... Хм, почти интимного характера.

Парень пытался купить билеты на закрытый сеанс в кино, чтобы уединиться с девушкой. Но потерял много денег. Правоохранители завели уголовное дело. Как всё произошло, рассказывает МВД по Коми.

Парень 1993 года рождения познакомился в интернете с девушкой. Молодые люди переписывались, после чего новая знакомая предложила встретиться лично, например, сходить в кино.

- Право выбора кинотеатра и фильма для просмотра потерпевший оставил за дамой. Вскоре собеседница прислала ему ссылку для оформления брони билетов на так называемый «закрытый показ». Девушка объяснила, что хотела бы уединения, - говорится в сообщении ведомства.

Сыктывкарец перешел по ссылке. Тут выяснилось, что один билет в кино стоит две с половиной тысячи рублей. Молодой человек заплатил пятерку за два билета, но получил от новой знакомой сообщение: «оплата не прошла, необходимо продублировать новой заявкой», якобы в системе произошёл сбой. А девушка требовала снова и снова вводить код подтверждения операции.

Парень позвонил по указанному на сайте телефону, где ему подтвердили, что существует проблема с платежной системой. Но в онлайн-банке информация о неполадках при переводе денег отсутствовала, сыктывкарец обнаружил, что у него списано более 30 тысяч рублей.

А страница девушки вдруг оказалась заблокированной. Молодой человек догадался, что никакой дамы не было и он все это время переписывался с мошенниками.

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